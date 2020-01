Nuovo incidente in tangenziale: coinvolte due auto finite nel fosso, traffico a rilento

Ancora un incidente stradale lungo la tangenziale dopo quello che martedì mattina aveva rallentato l'arrivo in ufficio dei padovani. Mercoledì dopo le 8 si è verificato un tamponamento in direzione Sud in corso Australia all'altezza del teatro Geox. Stando alle prime informazioni due autovetture si sono toccate, sbandando. Entrambi i mezzi sono finiti nel fossato adiacente la carreggiata.

Rilievi

I rilievi sono stati affidati agli uomini della polizia che dovranno stabilire la dinamica.

Notizia in aggiornamento