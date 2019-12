Si schianta e il guard rail gli trancia l'automobile: autista di 28 anni "miracolato"

Pauroso incidente nella notte tra lunedì e martedì in strada Battaglia ad Albignasego dove un'automobile è uscita di strada finendo contro il guard rail che si è infilzato nel mezzo, tranciandolo.

L'incidente e i soccori

Il sinistro si è verificato verso le 3.30. I vigili del fuoco sono intervenuti per salvare l'automobilista che è rimasto lievemente ferito. I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l'autista è stato preso in cura dal personale del Suem 118. Fortunato il ventottenne al volante, soltanto sfiorato dal guard rail, penetrato completamente nell'abitacolo dal lato dell'autista. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro.Le operazione di soccorso e il recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco sono terminate all'alba.