Un'auto incendiata e un incidente all'ora di punta: traffico in tilt in tangenziale

Notizia in aggiornamento

Incendio

Alle 18.40 un'automobile è stata avvolta dalle fiamme lungo corso Kennedy, tra le uscite 13 e 12 in direzione di Ponte San Nicolò. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza e la polizia locale. Il traffico è rimasto bloccato dall'altezza di ponte Darwin. La Bmw serie 6 Coupe è andata distrutta nella parte anteriore da cui è scaturito il rogo. A bordo c'erano due ragazzi: fortunatamente il conducente è riuscito ad accostare in tempo ed entrambi sono usciti illesi dall'abitacolo in attesa dei soccorsi. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Incidente

Lungo lo stesso tratto di tangenziale si è anche verificato un incidente che ha coinvolto un'automobile e un mezzo pesante, contribuendo a rendere ancora più difficile la situazione del traffico.