Auto contro moto sulla Valsugana: ferito il centauro elitrasportato a Padova

Pauroso incidente nella serata di giovedì a Campo San Martino dove un centuauro si è scontrato con un'automobile lungo la Vasugana. Le condizioni del motociclista in un primo momento sembravano disperate, poi è stato rianimato sul posto ed elitrasportato a Padova in media gravità e fortunatamente non è in pericolo di vita.

Circolazione a rilento

La circolazione stradale è rimasta interrotta per consentire i soccorsi. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Padova per i rilievi del sinistro. Lo schianto si è verificato all'altezza del ristorante La Locomotiva. Il centauro è un veneziano di 58 anni (F.M. residente a Fiesso D'Artico) che era in sella alla sua Ducati al momento dell'impatto con un furgone Opel. L'uomo è stato sbattuto violentemente sull'asfalto.