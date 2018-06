Tremendo schianto contro un'auto: calzolaio muore sul colpo. Inutile la rianimazione

Gravissimo incidente in mattinata, attorno alle 9.50 a Castelfranco Veneto, dove ha perso la vita un motociclista 50enne di Tombolo. Lo schianto all'incrocio tra via Damiani e via San Martino Solferino, a pochi passi dalla sede del distaccamento dei vigili del fuoco.

L'impatto

A scontrarsi una Mercedes e una motocicletta: ad avere la peggio Michele Pasinato, calzolaio con un negozio proprio nella cittadina della Marca, che è morto sul colpo per le gravi lesioni riportate. Illeso l'automobilista, nulla da fare invece per il padovano: i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma hanno dovuto constatarne il decesso e hanno affidato la salma al carro funebre al temine degli accertamenti. Oltre agli infermieri del suem 118 sono arrivati sul posto anche la polizia locale di Castelfranco Veneto per i rilievi di legge e i vigli del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'impatto. Le operazioni di sgombero sono durate circa un'ora.

Articolo da TrevisoToday