Tremendo impatto fra tre mezzi: centauro muore in ospedale

Notizia in aggiornamento

Lunedì di sangue sulle strade padovane con un incidente fatale alle 13.45 lungo la provinciale 92 Conselvana, nel comune di Maserà di Padova, all'altezza della zona industriale.

L'incidente

Secondo le prime informazioni disponibili a collidere sono state un'automobile, un mezzo pesante e una motocicletta. I tre veicoli si sarebbero scontrati all'incrocio con via Mattei, dove uno di questi pare stesse svoltando. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale dell'Unione dei Patriarcati che stanno tentando di chiarire la causa della tremenda carambola. Tutti i veicoli sono stati posti sotto sequestro, mentre il traffico è stato parzialmente chiuso fino alle 18 per consentire le operazioni, con l'istituzione del senso unico alternato che ha causato qualche rallentamento.

La vittima

A riportare le ferite più gravi è stato il 36enne in sella alla due ruote, sbalzata sull'asfalto e trasferito in codice rosso al pronto soccorso del capoluogo. Arrivato in condizioni disperate, il centauro è spirato poche ore dopo per la gravità delle ferite riportate. Sul posto il personale medico del Suem e la polizia locale dell'Unione dei Patriarcati per i rilievi. A bordo dell'auto c'era un 24enne, sul camion un 56enne, entrambi residenti in provincia.