Auto si schianta contro un'abitazione: quattro feriti, gravissima una ragazza

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di giovedì in via Altopiano a Codevigo, all'altezza del civico 25, dove una Ford Fiesta con quattro giovani a bordo è terminata fuori strada, schiantandosi contro un'abitazione.

L'incidente

Verso le 20 i vigili del fuoco sono intervenuti per la fuoriuscita dell'auto finita prima in un campo agricolo e poi contro il muro di recinzione di una casa. Tre ragazze e un ragazzo sono rimaste ferite, in particolare una di queste è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Per estrarre gli altri giovani è stato necessario che i pompieri mettessero in sicurezza l'automobile. Il personale del Suem 118 ha elitrasportato la donna a Padova dove non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri tre feriti sono stati assisititi e portati in pronto soccorso a Piove di Sacco non in gravi condizioni. La polizia stradale ha eseguito tutti i rilievi.