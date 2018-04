Un parcheggio... estremo: termina con la macchina sulla rotonda, ferito il conducente

Capita anche questo, nel Padovano: nella notte tra venerdì e sabato un'automobile ha terminato la propria corsa nel bel mezzo di una rotatoria.

I fatti

È successo nella notte tra venerdì e sabato (alle ore 00.30 circa), in via Alessio Valerio a Piove di Sacco: un 27enne del luogo, proveniente da via Gelsi, ha perso il controllo della propria Alfa Romeo 147 - per cause ancora in corso di accertamento - ed è finito nel centro della rotonda. Il conducente, rimasto leggermente ferito, è ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Piove di Sacco. A compiere i rilievi del caso sono stati i carabinieri di Codevigo.