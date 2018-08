Auto sbanda, colpisce una vettura parcheggiata e si cappotta: ferita una donna

L'auto sbanda, si rovescia e una donna rimane incastrata dentro le lamiere. Paura nel pomeriggio di martedì a Borgoricco dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre una persona ferita dal proprio abitacolo.

L'intervento

L'incidente è avvenuto in via Marconi: la dinanica dello scontro è ancora al vaglio della polizia locale, ma sembra che la vettura condotta dalla donna si sia scontrata con una macchina parcheggiata a bordo strada. I pompieri accorsi da Padova hanno estratto la donna che è stata presa in cura dal personale del Suem ed è stata portata in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.