Perde il controllo dell’auto, si rovescia e finisce nel fossato: i pompieri la estraggono dalle lamiere

Sabato di incidenti stradali: dopo quello di Massanzago è la volta di una donna estratta dall’abitacolo dai pompieri dopo essersi rovesciata in un fossato.

I fatti

È successo alle ore 18.50 di sabato 29 dicembre in via Garzara a Saletto, lungo la Strada Provinciale 32: i vigili del fuoco sono intervenuti per un’auto finita rovesciata fuoristrada dopo la perdita di controllo della conducente, rimasta ferita. I pompieri, accorsi da Este, hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto dall’abitacolo la donna, presa in cura dal personale del suem 118 per essere trasferita in ospedale. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il recupero del mezzo da parte del carro attrezzi.