Camposampiero, automobile salta lo stop e si scontra con un'altra vettura: feriti lievi

Venerdì sera, attorno alle 22, in via Bonora a Camposampiero un'auto si è scontrata con un'altra vettura ad un incrocio semaforico. Sul posto si è recata la polizia locale per i rilevamenti del caso, i vigili del fuoco e il Suem. Si segnalano solo feriti lievi.

LA DINAMICA.

Lo schianto è avvenuto tra una Bmw station wagon e una Fiat Stilo. Secondo le prime ricostruzioni, una delle due auto avrebbe saltato lo stop con semaforo giallo lampeggiante, andando a schiantarsi contro l'altra.