Schianto all'incrocio, coinvolti un'auto e uno scooter: ferita una donna

Notizia in aggiornamento

Una donna è rimasta ferita (non si sa ancora se in modo grave) in seguito all'incidente stradale che l'ha coinvolta attorno alle 19 di mercoledì lungo via Pietro Bembo.

L'incidente

Lo schianto si è verificato all'altezza dell'incrocio tra via Bembo e via Giulio Pontedera, nel quartiere del Santissimo Crocifisso a sud del capoluogo. I mezzi coinvolti sarebbero due, una vettura Alfa Romeo e uno scooter. Secondo le prime indiscrezioni, l'auto avrebbe eseguito un'immissione da via Pontedera svoltando a sinistra sulla strada principale mentre lungo via Bembo, in direzione Salboro, sopraggiungeva il veicolo a due ruote. Dinamica, cause dell'incidente ed eventuali responsabilità sono tutt'ora al vaglio della polizia locale incaricata dei rilievi. L'ambulanza della Croce Verde ha preso in carico la donna ferita.