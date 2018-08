Due incidenti lasciano sulla strada tre feriti: una coppia di motociclisti e un 25enne

Due incidenti stradali hanno richiesto l'intervento dei carabinieri nel Piovese tra domenica e lunedì. Tre i feriti, fortunatamente non gravi: due veronesi e un veneziano.

Correzzola

Il primo episodio alle 17.45 di domenica lungo via Ponti Alti nel comune di Correzzola. Lo scontro tra uno scooter e un'auto ha lasciato doloranti sull'asfalto una 46enne e un 51enne, rispettivamente passeggera e conducente del T-Max, finiti contro una Volkswagen Golf guidata da un 27enne di Agna, rimasto illeso. Per fare chiarezza sulle cause dell'impatto, i rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Codevigo.

Sant'Angelo