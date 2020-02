Schianto all'incrocio: 22enne sbalzato dallo scooter, fratture e contusioni dopo la caduta

Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dell'incidente costato alcune fratture e numerose contusioni a un 22enne.

L'incidente

Lo scontro è avvenuto alle 14.30 di lunedì in località Cavino nel comune di San Giorgio delle Pertiche. All'altezza dell'incrocio tra via Giovanni da Cavino e via Tolstoj una Bmw Serie 3 e uno sccoter Gilera Nexus hanno impattato provocando la caduta a terra del conducente del motorino, un 22enne del paese. Il ragazzo è piombato sull'asfalto venendo soccorso dai passanti che hanno allertato il Suem giunto con un'ambulanza mentre sul posto si precipitavano gli agenti della polizia locale del Camposampierese. Il giovane è stato trasferito all'ospedale con contusioni e una probabile frattura alla gamba, ma non versa in pericolo di vita. Illeso invece il conducente dell'auto, un 51enne anch'egli residente in paese. A quanto accertato in sede di rilievi, proprio la berlina non avrebbe osservato la precedenza dello scooter immettendosi in via Giovanni da Cavino da via Tolstoj proprio mentre sopraggiungeva lo sfortunato 22enne che non ha potuto evitare l'impatto.