Tamponamento tra una macchina e uno scooter: disagi e rallentamenti

Incidente nella mattinata di martedì in via Sorio a Padova, dove, per cause ora al vaglio degli agenti della polizia locale uno scooter e un'automobile si sono scontrati.

Traffico intenso

Ad avere la peggio sarebbe stato lo scooterista, trasporta in pronto soccorso a Padova per le ferite. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Lungo l'arteria che da Brusegana raggiunge il centro, all'altezza dell'aeroporto il traffico è rallentato e si sono formate lunghe code.