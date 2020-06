Scontro tra auto e scooter: tangenziale bloccata, traffico in tilt e un ferito

Un incidente stradale che si è verificato in corso Australia in direzione sud poco prima dell'uscita aeroporto sta provocando lunghe file e problemi alla circolazione lungo la tangenziale da curva Boston con il traffico che prima è rimasto paralizzato e poi è iniziato a scorrere in maniera lenta.

L'incidente

Stando alle prime informazioni a rimanere coinvolti nel sinistro sarebbero stati un furgone e uno scooter con l'uomo che era in sella al mezzo a due ruote che è rimasto ferito. Sul posto oltre ai sanitari del Suem 118 sono intervenuti gli uomini della polizia locale che stanno eseguendo tutti i rilievi.

Notizia in aggiornamento