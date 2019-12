Carambola tra due auto: feriti i conducenti, interviene l'elisoccorso. Travolto un traccialinee

Notizia in aggiornamento

É di due persone ferite, di cui una recuperata con l'elicottero del Suem, il bilancio dello schianto che lunedì ha coinvolto due automobili e un traccialinee stradale.

L'incidente

L'impatto è avvenuto poco dopo le 14 lungo la statale 516 "dei Vivai", all'altezza del chilometro 1 nel territorio di Piove di Sacco. Lungo la semicurva in direzione di Codevigo degli operai erano impegnati in alcuni lavori tra cui la realizzazione delle linee in vernice sulla carreggiata con l'apposito macchinario. Proprio questo, nonostante la segnaletica, è finito travolto insieme a una Smart e una Peugeot 308. Ancora da chiarire la dinamica di quello che sulle prime sembra profilarsi come un tamponamento. I rilievi sono condotti dalla polizia locale di Piove di Sacco che sta tentando di ricostruire la vicenda.

Feriti e traffico

I conducenti di entrambe le automobili sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale. Uno in particolare, una volta estratto dall'abitacolo, è stato caricato sull'elicottero del Suem che lo ha trasferito a Padova. Per tutti e due le lesioni sarebbero serie ma non tali da far temere per la loro vita. Le operazioni di ricupero sono state gestite interamente dai vigili del fuoco del Piovese che hanno poi messo in sicurezza i mezzi e organizzato la rimozione. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, deviato dalla polizia locale.