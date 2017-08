Scontro tra automobile e trattore sulla Monselice-Mare: un ferito grave tra le lamiere

Spettacolare incidente martedì sera a Tribano in via del Mare poco dopo le 22, dove per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’automobile e un trattore che procedevano in direzione opposta.

UN FERITO. Sulla Sr 104 i due mezzi si sono tamponati, la peggio ce l’ha avuta la macchina: l’abitacolo si è deformato e all’interno è rimasta bloccata una persona ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Este che hanno estratto l’uomo rimasto incastrato tra le lamiere. Il ferito è stato affidato al personale del Suem che l’ha stabilizzato e portato in ospedale. La polizia stradale sta lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.