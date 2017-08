Villanova di Camposampiero, automobilista finisce contro il muretto di un'abitazione

Incidente stradale nella notte tra domenica e luned', alle 23, in via Ampezzon a Villanova di Camposampiero. Un uomo di 78 anni del posto, a bordo della sua Opel Corsa è andato a sbattere contro il muro di un'abitazione.

I SOCCORSI. I danni all'edificio sono in via di quantificazione. L'uomo è stato trasportato dal personale medico del Suem 118 all'ospedale di Camposampiero per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.