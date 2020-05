Utilitaria vola fuori dalla tangenziale: lunghe code all'ora di punta

Un'utilitaria condotta da una donna è stata protagonista alle 8.30 di lunedì di un'incidente stradale autonomo sull'anello delle tangenziali di Padova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente

L'automobile, una Citroen, procedeva lungo corso Primo Maggio in direzione di Padova Sud quando, poco prima dell'uscita 11, ha sbandato uscendo dalla sede stradale. Il veicolo ha finito la sua corsa tra la vegetazione della scarpata al lato destro della carreggiata, subito prima dell'inizio delle barriere che delimitano la corsi dell'uscita 11. La donna al volante non sarebbe rimasta ferita, tanto da essere uscita autonomamente dall'abitacolo. I soccorsi sono stati prestati dal personale medico del Suem mentre i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni per il recupero del mezzo, issato in strada con l'autogrù. La polizia locale ha gestito i rilievi dell'incidente e regolato il traffico. Traffico che in pochi minuti è andato congestionandosi con la formazione di lunghe code che nel corso della mattinata si sono poi via via smaltite.