Si rovescia con la propria auto terminando la corsa nel cortile di un'abitazione: ferito il conducente

Il boato nella notte: incidente stradale ad Arquà Petrarca, dove una macchina si è rovesciata terminando la propria corsa nel cortile di un'abitazione.

La dinamica

È successo nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 agosto in via Valli, a mezzanotte e mezza circa: i vigili del fuoco sono intervenuti per un’auto rovesciatasi fuori strada dopo la perdita di controllo del conducente. I pompieri, accorsi da Este e Padova anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto dall’abitacolo l’autista che, ferito, è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 e portato in ambulanza in ospedale a Schiavonia. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro, mentre le operazioni di soccorso e recupero dell’auto da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.