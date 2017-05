Schianto tra uno scooter e un'automobile: trasportata all'ospedale una 15enne

Paura giovedì sera in via delle Monache a Piove di Sacco: per cause ancora da accertare uno scooter si è scontrato con un'automobile Peugeot.



SCOOTER-AUTO. Ad avere la peggio la ragazza 15enne alla guida del suo motorino: la giovane è rovinata a terra ed è stata soccorsa dagli uomini del Suem che l'hanno immediatamente trasportata in ospedale. Dai medici è stata giudicata fuori pericolo. L'automobilista, invece, una 54enne, è rimasta illesa. Sul posto anche i carabineiri.



SECONDO INCIDENTE. Un altro incidente stradale si è verificato due ore più tardi in via Piovese a Sant'Angelo di Piove di Sacco: una 69enne a bordo di una Peugeot 2016 è uscita fuoristrada autonomamente. La donna è riuscita a uscire dalla macchina e a recarsi in pronto soccorso per gli accertamenti del caso.