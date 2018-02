Perde il controllo dell'automobile, sbatte sullo spartitraffico e "vola" nella fontana

Misterioso incidente a Selvazzano Dentro: un'automobile è uscita di strada attraversando la grande rotonda di via Euganea, provocando numerosi danni.

DINAMICA INCERTA

È successo a San Domenico, frazione del popoloso comune della prima periferia patavina: stando a quanto rilevato sul luogo dell'incidente un veicolo stava provenendo da via Euganea in direzione Padova quando ha urtato contro uno spartitraffico. Il quale avrebbe fatto da "trampolino": la vettura (che ha nell'occasione divelto tre cartelli stradali) sarebbe dunque piombata sulla rotonda entrando anche nella fontana posta al centro e distruggendo così la "virgola arancione" - simbolo di una nota catena di supermercati - posta in mezzo ai getti d'acqua, ancora funzionanti. Ancora ignota, al momento, l'identità del guidatore, che ha lasciato sulla rotonda una lunga scia fatta di pezzi di automobile e di arredi (tra polistirolo e mattonelle) della fontana.