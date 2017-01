Scontro auto-motorino a Ponte San Nicolò: conducente della due ruote in ospedale

Scontro automobile-motorino martedì mattina attorno alle 7.30 a Ponte San Nicolò.



INCIDENTE. L'incidente è avvenuto tra via Marconi e via Monte Rosa: i due mezzi, una Seat Ibiza guidata da un 23enne del posto e una Vespa guidata da un 31enne di Brugine, si sono schiantati. Ad avere la peggio proprio il centauro, trasportato in ospedale. Le cause dello scontro sono al vaglio degli inquirenti.