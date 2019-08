Parcheggia, dimentica il freno a mano e viene travolto dall'auto: ferito gravemente un uomo

Paura nella mattina di giovedì a Padova in viale della Pace, a pochi passi dalla Fiera e dal Tribunale, dove un automobilista è stato investito dalla propria vettura, dopo essere sceso, averla parcheggiata e non aver inserito il freno a mano.

Il soccorso

L'uomo, verso le 9.10, dopo essersi fermato in un tratto di strada in pendenza è smontato dalla propria utilitaria ed è stato investo dall'automobile che posteriormente è entrata in collisione con un'altra vettura di passaggio, che ne ha fortunatamente bloccato il movimento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 insieme ai vigili del fuoco. I pompieri hanno messo in sicurezza l'automobile, poi l'hanno sollevata posteriormente con degli appositi cuscini pneumatici, estraendo l'uomo dalla sottoscotta. Il malcapitato è stato stabilizzato e trasferito in pronto soccorso dov'è arrivato in codice giallo.