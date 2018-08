Tocca lo spartitraffico in cemento dell'A13 e finisce nella corsia di sorpasso: due feriti

Incidente stradale domenica pomeriggio attornio alle 16.15 lungo l'autostrada A13, a metà tra i caselli di Padova Sud e Padova zona Industriale.

L'incidente

Per cause ancora in corso di accertamento, l'automobile dopo aver toccato lo spartitraffico in cemento è carambolata in mezzo alla careggiata, finendo in corsia di sorpasso. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e aiutato gli uomini del Suem a soccorrere le due passeggere rimaste ferite, poi trasportate in ospedale. Il conducente risulta illeso. Sul posto anche la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili sono terminate dopo circa un'ora.