Mattinata di passione in autostrada, incidente lungo la A4: 7 km di coda

Incidente stradale martedì mattina attorno alle 11 lungo la A4 all'altezza dell'uscita Valdastico. Un veicolo si è ribaltato causando una lunga coda di 7 chilometri.

Coda

La lunga coda e successivamente il traffico intenso si è snodato in direzione Milano da Padova Ovest fino all'altezza dell'incidente, in territorio vicentino. Code si sono verificate anche in direzione opposta verso Padova per curiosi. Il lungo caldo ha gravato sulla situazione risolta comunque nel giro di tre ore dalla polizia stradale.

