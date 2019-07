Incidente nella notte lungo l'A4 tra due mezzi: auto capovolta, quattro persone ferite

Lunedì sera, poco prima delle 22.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 in direzione Milano tra l’area di servizio di Limenella e Grisignano per un incidente tra due auto, di cui una rovesciata: 4 feriti.

L'intervento

I pompieri arrivati da Padova con due automezzi tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorsi le quattro persone a bordo, insieme al personale del suem 118. Tutti e quattro i feriti sono stati trasferiti in ospedale in ambulanza, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Durante le operazioni di soccorso, il traffico autostradale è rimasto bloccato, con i veicoli che sono stati deviati sulla viabilità secondaria. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo la mezzanotte.