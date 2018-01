Code e traffico paralizzato in A4: mattinata di fuoco per due incidenti in autostrada

Due distinti incidenti hanno provocato code questa mattina in A4, sulle due diverse carreggiate nel tratto compreso tra Padova est e il bivio A4-A57 tangenziale di Mestre.

PRIMO INCIDENTE

Il primo incidente ha riguardato, poco dopo le 6, il ribaltamento di un mezzo pesante al chilometro 371 in direzione Venezia, all’altezza dell’area di servizio di Arino. Il mezzo, un camion frigo, è uscito autonomamente di carreggiata senza coinvolgere altri veicoli e ribaltandosi fuori strada. Ferito lieve il conducente, accompagnato all’ospedale dagli operatori del Suem. Per permettere i soccorsi è stata temporaneamente chiusa la corsia di marcia lenta, con conseguenti rallentamenti che hanno provocati fino a 8 chilometri di coda tra il bivio autostradale e Padova est. Il mezzo verrà recuperato in giornata, non appena le condizioni di traffico lo permetteranno.

SECONDO INCIDENTE

Il secondo incidente, intorno alle 8, è avvenuto sulla carreggiata opposta, sempre all’altezza del bivio A4-A57 (chilometro 374) in direzione Padova, coinvolgendo una vettura rimasta incidentata in corsia di sorpasso. Non risultano feriti, ma i soccorsi e la corsia occupata dal veicolo hanno provocato fino a 5 chilometri di coda sul Passante. L’incidente è velocemente risolto e attualmente le code risultano in dissolvimento. Su entrambi gli incidenti, per le necessarie operazioni di assistenza alla viabilità, Cav spa ha inviato 5 mezzi e gli ausiliari in servizio.