Incidente mortale sul Passante, auto sotto a un camion: grave una donna padovana

Grave incidente stradale mercoledì pomeriggio attorno alle 15.30 in autostrada A4 all'altezza del casello di Preganziol in direzione Milano.



L'INCIDENTE. Un'auto, una SsangYong Korando bianca, per cause ancora in corso di accertamento, ha violentemente tamponato un camion: il bilancio, tragico, è di una donna morta, Elena Marzaro, 42 anni, nativa di Marostica (si trovava sul sedile a lato del conducente) ed una ferita gravissima, F.S., 39enne di Camposampiero, trasportata in elicottero presso l'ospedale dell'Angelo di Mestre. Il guidatore, marito della vittima, è rimasto praticamente illeso. Sul posto intervenute le ambulanze del Suem di Treviso e Venezia, i vigili del fuoco, intervenuti anche con un'autogru, e la polizia stradale di Mestre oltre al personale ausiliario dell'autostrada. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti.