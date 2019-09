Camion si ribalta sulla A13: autostrada chiusa tra Terme Euganee e Monselice

Sulla A13 Bologna-Padova, poco prima delle 15 di giovedì 19 settembre, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Terme Euganee e Monselice in direzione di Bologna a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 89 (circa 500 metri prima del casello di Monselice) che ha coinvolto un autoarticolato carico di materiale edile ribaltatosi sulla carreggiata. L'autista è rimasto ferito in modo lieve.

L'incidente

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco (che hanno messo in sicurezza il mezzo tagliando anche il timone per consentirne il recupero da parte del soccorso stradale), le pattuglie della polizia stradale e i soccorsi meccanici, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Agli utenti provenienti da Padova e diretti verso Bologna si consiglia dopo l'uscita obbligatoria a Terme Euganee di percorrere la viabilità ordinaria verso Monselice dove rientrare in autostrada sulla A13 in direzione di Bologna.

(Notizia in aggiornamento)