Legnaro, automobile travolge un ciclista: cittadino nigeriano in gravi condizioni

Martedì sera, alle 19, lungo la Statale 516 a Legnaro è avvenuto un incidente stradale tra un'automobilista e un ciclista. Un'auto Twan, condotta da un quarantenne del posto ha travolto un nigeriano di quarant'anni a bordo di una bici. Tra le cause dello scontro, probabilmente c'è una mancata precedenza. Il nigeriano, residente a Padova, è caduto dalla bicicletta ferendosi.

I SOCCORSI.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118. Il nigeriano è stato trasportato all'ospedale a Piove di Sacco ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Piove di Sacco per i rilievi.