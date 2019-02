Frontale tra due auto: nell'incidente con la nonna restano feriti quattro bambini

Un incidente stradale ha coinvolto due vetture con a bordo sei persone tra cui quattro bambini martedì sera verso le 20 a Ospedaletto Euganeo in via Vallancon Nord all'altezza dell'incrocio con la strada regionale 10.

L'incidente

A rimanere coinvolte nello schianto sono state una Opel Corsa e un'Alfa Romeo: a bordo dei una delle due automobili stava guidando una settantenne e nell'altra una coetanea. Con loro all'interno degli abitacoli erano seduti quattro minorenni di quindici, nove, sei e due anni. Nell'incidente è rimasta ferita una delle due anziane. Sul posto sono intervenute tre autoambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri di Este. Tutte le persone coinvolte sono state portate in ospedale a Schiavonia per accertamenti. Fortunatamente si tratta di feriti in modo lieve. Le condizioni dei bambini non destano particolare preoccupazione.