Scontro tra due automobili a Battaglia Terme, una vettura si ribalta: due feriti

Alle ore 13.20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Maggiore a Battaglia Terme per lo scontro tra due autovetture: feriti i due conducenti.

INCIDENTE

La squadra intervenuta sul posto ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto i due conducenti : un uomo e una donna rimasti incastrati all’interno degli abitacoli, che sono stati presi in cura dal personale del suem 118. I due feriti sono stati portati in ospedale. le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.