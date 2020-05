Impatto violento tra la sua bici e un'auto: bambino di 9 anni elitrasportato d'urgenza in ospedale

Stando alla prima ricostruzione non avrebbe rispettato la precedenza. Avendo la peggio: un bambino di 9 anni è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Padova nel reparto pediatrico per un sospetto danno neurologico dopo l'impatto tra la sua bici e un'auto.

I fatti

È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 29 maggio in via Grompa di Sopra a Villa Estense: il bimbo, di origini croate ma residente in paese, era in sella alla sua bici quando è andato a scontrarsi contro la parte anteriore destra di una Ford Fiesta guidata da un 90enne del posto. Alla luce delle condizioni del bambino - che fortunatamente non è in pericolo di vita - è stato subito chiamato l'elisoccorso per il trasferimento all'ospedale cittadino. Sul posto i carabinieri di Solesino per gli accertamenti.