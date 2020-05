Perde il controllo della bici e precipita nel burrone: elitrasportato in ospedale, è grave

Ha perso il controllo della sua bici precipitando in un burrone: un 59enne padovano è stato elitrasportato in ospedale, le sue condizioni sono gravi.

L’incidente

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È successo nel pomeriggio di sabato 23 maggio a Bassano del Grappa, in Contra’ San Giorgio: stando a una prima ricostruzione l’uomo stava percorrendo la strada ai piedi del Monte Castellaro quando ha perso il controllo della sua bici ed è precipitato rovinosamente. Recuperato dai vigili del fuoco, le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto da rendere necessario il trasporto in elicottero in ospedale.