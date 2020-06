Biciclette contromano: nello scarto per evitarsi una finisce sul furgone. Ragazza ferita

Notizia in aggiornamento

Autoambulanza e polizia locale sono intervenute a cavallo del mezzogiorno di venerdì nel centro storico di Padova in seguito a un incidente stradale che ha provocato il ferimento di una giovane.

L'incidente

L'impatto si è verificato in via Dante, a pochi metri dall'intersezione con piazza dei Signori. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale ma a quanto finora ricostruito da alcuni testimoni pare che una bicicletta stesse provenendo da piazza dei Signori in direzione di corso Milano, occupando la parte sinistra della carreggiata dove si trovava parcheggiato un furgone. Trovandosi davanti una seconda bicicletta che viaggiava in senso opposto, il primo ciclista avrebbe bruscamente scartato per evitare l'impatto, facendo però finire il secondo velocipede addosso al furgone. La ragazza in sella avrebbe battuto la testa contro il veicolo, finendo sul selciato. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha in carico i rilievi e dovrà determinare eventuali responsabilità. Il personale della Croce Verde ha prestato i soccorsi del caso al ferita, le cui condizioni non sono state rese note.