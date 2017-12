Terribile schianto a Borgoricco: auto contro autobus, ad avere la peggio è una 64enne

L'incidente è avvenuto nel mercoledì pomeriggio, intorno alle 17, a Borgoricco, in via Roma. Una 64enne, residente a Lamon (Belluno), alla guida di una Fiat Punto stava procedendo in direzione Camposampiero quando, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta scontrandosi semi-frontalmente contro un autobus di linea con a bordo due passeggeri.

INUTILI I SOCCORSI.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Federazione dei comuni del Camposampierese. Per la donna alla guida dell'utilitaria non c'è stato nulla da fare. Leggermente ferito l'autista dell'autobus. Da quando si è appreso la vittima che da tempo ormai vive nel Bellunese sarebbe andata a trovare a Campodarsego alcuni parenti.