Macchina non riesce a fermare la corsa e investe un 16enne: non è in pericolo di vita

Grave incidente stradale sabato pomeiggio attorno alle 18 in via Rialto a Brugine, nella frazione di Campagnola.

L'incidente

Un'automobile Golf, di proprietà di D.A.una 75enne nata a Campolongo Maggiore ma residente a Piove di Sacco, non è riuscita a fermare la sua corsa ed ha investito N.L., un 16enne residente sul territorio. Immediato l'intervento degli uomini del Suem che hanno trasportato il giovane al pronto soccorso "Immacolata Concezione" di Piove di Sacco. Il ragazzo, cosciente, è stato sottoposto alle cure del caso. Non è in pericolo di vita. La donna è risultata negativa al pretest: i carabinieri stanno indagando sull'accaduto.