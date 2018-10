Perde il controllo dell'auto che finisce addosso ad un capitello: struttura a rischio crollo

Nella notte tra sabato e domenica, attorno alla mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Ponte a Cadoneghe per un’auto finita contro un capitello votivo: feriti i due occupanti.

Il soccorso

I pompieri accorsi da Padova hanno messo in sicurezza l’auto mentre i due occupanti di origine straniera erano presi in cura dal personale del Suem 118 per essere portati in ospedale. La squadra dei vigili del fuoco ha anche recuperato la statua di Sant’Antonio, dal capitello danneggiato, a rischio crollo a causa del violento urto della vettura. A causa dell’eventualità del cedimento della struttura la via è stata interdetta alla circolazione con il transennamento effettuato da personale della protezione civile del comune. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa due ore.

