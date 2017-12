Pedone investito sulle strisce: 42enne soccorsa e trasportata in ospedale

Venerdì sera, poco dopo le 19, un'auto ha travolto una 42enne moldava che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Donizetti, a Cadoneghe.

FERITA.

La donna, residente a Padova, è stata soccorsa dai sanitari del Suem 118 e trasferita in ospedale. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.