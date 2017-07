Colpito dallo specchietto di un'auto finisce a terra con la bici: denunciato un 38enne

Nella notte tra venerdì e sabato, un 34enne ghanese, stava transitando in bicicletta lungo via Roma, a Cadoneghe quando, all'altezza del distributore F. Petroli, è stato colpito, volontariamente o involontariamente, dal conducente di un'auto che dopo l'urto non si è fermato a soccorrere il giovane finito a terra.

DENUNCIATO. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono messi sulle tracce della vettura. Le ricerche hanno portato al fermo di un 38enne alla guida di una Citroen Picasso che è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso.