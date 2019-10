Anziana cade in bicicletta in piazza delle Erbe: a soccorrerla è un giovane specializzando

Si è sbilanciata ed è ruzzolata sui sampietrini, restando a terra dolorante. Mentre i tanti testimoni allertavano il Suem, la vittima è stata soccorsa da un futuro medico di 29 anni.

La caduta

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì nella centralissima piazza delle Erbe. Alle 11.30, all'altezza dell'incrocio con via dei Fabbri, una donna molto anziana stava procedendo in sella alla sua bicicletta carica di sporte con la spesa appena fatta. Forse per il peso delle borse o per i ciottoli irregolari, si è sbilanciata e da sola è finita a terra tra i passanti. Immediato l'allarme al 118, che in pochi minuti ha fatto arrivare sul posto un'ambulanza mentre sopraggiungevano anche gli agenti della polizia locale.

Il primo aiuto

Il primo ad aiutare la donna è però stato Alberto Tredese, 29enne padovano specializzando in Anestesia che lavora a Milano. «Viaggiavo anch'io in bicicletta e ho visto la donna a terra un istante dopo la caduta. Mi sono immediatamente fermato per sincerarmi delle sue condizioni aspettando l'ambulanza» ha raccontato. Le condizioni della donna non sarebbero gravi, ma il condizionale è d'obbligo. Trasferita al pronto soccorso, sarà sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.