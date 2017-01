Camion sbanda in autostrada a Vigonza, riesce a fermarsi nella corsia di emergenza

Incidente sfiorato domenica pomeriggio attorno alle 16 in autostrada A4.



INCIDENTE. Un camion che viaggiava in direzione Venezia, per cause ancora da accertare, è improvvisamente sbandato. Il conducente del mezzo è riuscito con alcune manovre comunque a governare il mezzo fino a parcheggiarlo lungo un'uscita d'emergenza. Sul posto si è portata la polizia. Illeso il camionista.