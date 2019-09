Tir container si ribalta in tangenziale: traffico a singhiozzo a Padova Est

Incidente alle 10.50 di venerdì in prossimità del casello autostradale Padova Est. Un autoarticolato che trasportava un container si è rovesciato sul fianco destro mentre, giungendo da corso Irlanda, affrontava in discesa la bretella che porta dal ponte Darwin all'imbocco dell'autostrada.

L'incidente e i soccorsi

Scendendo il camion avrebbe perso aderenza, finendo ribaltato addosso al guardrail con la cabina di guida fino alla sottostante via delle Grazie. Il cassone ha invece sfondato la barriera metallica. L'esatta dinamica dell'incidente è comunque ancora al vaglio. Nessuno è rimasto ferito feriti e nessun altro mezzo è stato coinvolto. L'autista è riuscito a uscire autonomamente dal posto di guida, calandosi fuori dallo sportello destro e rifiutando poi di essere trasferito in ambulanza al pronto soccorso. Sul posto sono tempestivamente arrivati i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del Suem. Code a tratti si stanno verificando sul tratto interessato, anche a causa di alcuni altri conducenti che si sono fermati per prestare soccorso.