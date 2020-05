Schianto fra camion di medicine e pollame in autostrada: chiusa una corsia, un ferito

Due mezzi pesanti accartocciati e pesantemente danneggiati con una macabra distesa di polli sull'asfalto. É la scena che ha accolto i soccorritori giunti al chilometro 112 dell'autostrada A13 Bologna-Padova alle 13.30 di giovedì.

I soccorsi

Sul posto si era appena verificato un tamponamento tra due camion adibiti a cella frigorifera, che trasportavano rispettivamente medicinali e pollame. Uno degli autisti è rimasto illeso mentre l'altro, pur essendo riuscito a uscire da solo dalla cabina di guida del veicolo ribaltato, è stato medicato e preso in cura dai sanitari del Suem. I pompieri di Padova, grazie all'autogrù e all'autobotte, hanno messo in sicurezza l'area procedendo al recupero dei mezzi mentre il personale dell’autostrada ha provveduto a veicolare il traffico su una sola corsia per consentire i rilievi a cura della polizia stradale. Esatta dinamica e cause dell'incidente sono ancora al vaglio. Nel giro di due ore la situazione è tornata a normalizzarsi.

