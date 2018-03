Camion finisce fuori strada a causa dell'abbondante nevicata: nessun ferito

Quando la neve provoca disagi. Soprattutto quando la strada inizia a salire: un camion è uscito di strada a Torreglia. Nessuna conseguenza fisica per il guidatore

I fatti

È accaduto lunedì alle ore 13.15: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roccolo a Torreglia per recuperare un camion di medie dimensione finito fuori strada a causa della perdita di controllo del conducente per la neve presente sull’asfalto. Un incidente che non ha provocato nessun ferito: i pompieri hanno dunque provveduto ad ancorare il camion con un argano a fune passante, riportando il mezzo sulla carreggiata per consentirgli di riprendere il viaggio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.