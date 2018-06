Camion capovolto fuori strada: spettacolare incidente nella notte del nubifragio

L'uscita di strada stamattina prima dell'alba nel territorio comunale di San Pietro in Gu, dove un mezzo pesante ha perso aderenza ed è finito rovesciato lungo il ciglio della strada. Tra le possibili cause anche il maltempo.

Il guidatore

Poteva avere conseguenze pesanti l'incidente autonomo che ha avuto come protagonista il conducente di un camion che nella prima mattinata di venerdì ha perso il controllo del proprio mezzo. L'autista invece è rimasto fortunatamente illeso, aiutato dai soccorritori ma uscito dalle lamiere sulle sue gambe.

Il recupero

L'autoarticolato, carico di bottiglie d'acqua, stava percorrendo la strada statale 53 quando improvvisamente è sbandato finendo ribaltato nella cunetta a bordo strada. Su posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cittadella e Padova con due mezzi, tra cui un'autogru per recuperare il camion finito ruote all'aria. Una volta agganciato, il semirimorchio è stato caricato su un carrello del soccorso stradale e rimosso, mentre i pompieri completavano le operazioni di messa in sicurezza.

Le indagini

La polizia stradale di Bassano ha preso in carico i rilievi per chiarire le cause e l'esatta dinamica dell'incidente, che potrebbe essere stato causato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia che nella notte ha flagellato la parte ovest della provincia padovana, oppure dalle forti folate di vento. Recuperato il mezzo, le operazioni di soccorso e sgombero della carreggiata sono terminate attorno alle 8, quando la situazione è tornata alla normalità.