Tir si ribalta in A4: autostrada chiusa, istituita uscita obbligatoria a Padova Est e A1

Autostrada A4 chiusa in direzione Milano per un incidente che ha coinvolto, intorno alle 12.30, un mezzo pesante che trasportava del vetro: il mezzo si è ribaltato al chilometro 363,250/ovest, in competenza Autostrada Brescia-Padova, perdendo il carico in carreggiata.

Traffico e disagi

Per questo motivo è stata disposta l’uscita obbligatoria, per il traffico in direzione Milano, prima alla stazione di Padova est e successivamente per lo svincolo A13-Bologna. Nei pressi dell’incidente, in servizio di presegnalazione, opera il personale di Concessioni Autostradali Venete, con gli ausiliari e il coordinatore della viabilità in collegamento con il Centro Operativo di Mestre della società. Nel frattempo si sono formati 15 chilometri di coda in direzione Milano, in competenza CAV. Rallentamenti per curiosi anche in direzione Trieste.