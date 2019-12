Il camion sbanda e finisce di traverso in tangenziale a Treviso: a bordo c'è un padovano

Ha avuto pesanti conseguenze sul traffico e sul veicolo, ma ha fortunatamente lasciato illeso il conducente lo schianto verificatosi alle 11.30 di venerdì lungo la tangenziale di Treviso.

La dinamica

Protagonista dell'incidente autonomo un 36enne di origine romena ma residente a Trebaseleghe che si trovava alla guida di un camion adibito al trasporto di ghiaia, che al momento dell'impatto era vuoto. Mentre percorreva la tangenziale in direzione di Paese, all'altezza del cavalcavia in prossimità dell'ospedale Ca' Foncello, il mezzo pesante ha sbandato sulla destra tornando poi al centro della carreggiata dove ha terminato la sua corsa di traverso.

I soccorsi

Completamente bloccata una delle due corsie, con il traffico veicolare costretto a dirottare sull'unica libera. L'incidente ha inevitabilmente causato lunghe code e rallentamenti, dovuti anche alla situazione già congestionata a causa del maltempo che non si esclude possa essere tra le cause della sbandata del camion. L'autista infatti, uscito illeso dalla cabina di guida, è stato subito sottoposto agli accertamenti per verificarne lo stato psicofisico, tutti con esito negativo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem, i vigili del fuoco per rimuovere il veicolo e il carburante finito sull'asfalto e le forze dell'ordine.

